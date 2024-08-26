«Просто унижение». Туристка поделилась впечатлениями об Абхазии

Один из пользователей интернета поделился негативным опытом поездки в Абхазию. Туристка, которая провела свой отпуск в Сочи и купила однодневный экскурсионный тур, была разочарована происходящим. Об этом она рассказала на портале Irrecommend.

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10 августа 2024 года началась экскурсия под названием «Страна души». Водитель и гид произвели хорошее впечатление, но вечер, проведенный в ресторане, оставил неприятное послевкусие. Там должен был пройти абхазский ужин. По словам путешественницы, когда дверь в ресторан открылась, посетителей встретил суровый и требовательный мужчина.

Как только все посетители сели на свои места, мужчина, представившийся хозяином заведения Науром, заявил, что они должны уважать его и абхазские традиции, иначе им запрещено возвращаться за стол после выхода даже в туалет. Наур ругал гостей, которые поднимали рюмки и вели себя высокомерно, что заставило многих из них почувствовать себя униженными, а когда гости хотели поздравлять именинника, Наур запретил им это делать, пока он не разрешит.

«Сказать, что такое обращение к гостям было неприятно — это ничего не сказать. Мы испытали просто унижение», — рассказала девушка.

Мероприятие прошло в напряженной атмосфере, с периодическими танцами и пением на абхазском языке. Кроме того, шашлыки были холодными и жесткими. Пользовательница поделилась, что ее предыдущий опыт абхазского застолья был гораздо более приятным и запоминающимся, так как тогда мероприятие вел профессиональный ведущий.

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