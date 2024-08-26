Итальянцы в разговоре с блогершей назвали удивляющие их в России вещи

Тревел-блогерша, живущая в Италии, поговорила с местными жителями, которые назвали удивляющие их в России вещи. Их историями она поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

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Первое, на что обратили внимание иностранцы, — что в России все люди говорят на одном языке.

Блогер из Дубая 600 дней учил русский язык и прибыл в Москву для проверки знаний

«Я еду на Сицилию и я совершенно не понимаю, что там они говорят. Еду в Неаполь — то же самое, только догадаться могу по каким-то похожим словам. А на Сардинии у них вообще свой язык. И так куда бы ты ни поехал. Для нас, итальянцев, это нормально. Как такое возможно, что у вас все друг друга понимают?» — задались вопросом знакомые путешественницы.

Вторая особенность, о которой итальянцы рассказали автору публикации, — контраст между красивыми и ухоженными женщинами и не соответствующими им мужчинами в России.

«Идет красивая девушка, а с ней — толстый мужчина, одетый лишь бы как. Это из-за того, что в России больше женщин, чем мужчин, верно?» — удивились европейцы.

Также жители Италии не могут понять, как так получилось, что у многих россиян есть дачи.

«Иметь больше одного дома здесь [в Италии] — это уже признак богатства, по крайней мере состоятельности», — пояснила блогерша.

Кроме того, иностранцы отметили, что россияне привыкли много жаловаться. Они рассказали, что во время путешествия по России общались с местными людьми, которые были интересными, образованными и неплохо говорили по-английски.

«С ними было весело до момента, пока они не выпили и не начали жаловаться, как все плохо у них, какие маленькие зарплаты в России, как все дорого, что во всем виноваты политики», — признались собеседники автора.

Ранее эта же тревел-блогерша назвала любимое блюдо русской кухни у итальянцев. По ее словам, салат оливье вызывает у них восторг.