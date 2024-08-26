Хайнань стал популярен среди туристов из России

Отдых в провинции Хайнань в нынешнем летнем сезоне приобрел широкую популярность среди российских туристов. Об этом сообщило агентство Xinhua.

© РИА Новости

По его сведениям, рост интереса к острову у отдыхающих из России прежде всего обусловлен такими факторами, как природные ресурсы тропиков, удобный безвизовый режим, а также современная инфраструктура. Для ее развития и усовершенствования местные власти постоянно прилагают активные усилия.

Авторы агентства ссылаются на данные Департамента туризма, культуры, телерадиовещания и спорта Хайнаня, согласно которым в первом полугодии въездной турпоток на остров превысил 495 тыс. человек, увеличившись в годовом исчислении более чем в 3,5 раза. В том числе из РФ прибыли порядка 49,3 тыс. туристов - в 13 раз больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Согласно проведенному опросу, отдыхающих из России устраивают состояние пляжей Хайнаня и прилегающей к нему морской акватории, местная еда, а также климат. Некоторые из тех, кто приезжает из РФ, признались, что "давно вынашивали планы побывать на острове".

Среди главных преимуществ, которые привлекают россиян, как отмечается, - природные ландшафты, развитая гостиничная инфраструктура, комфорт и разнообразные туристические продукты. Многие из туристов указывают на удобство транспорта.

Немаловажным фактором, который привел к увеличению российского турпотока, стал безвизовый въезд. Россия входит в число 59 стран, гражданам которых предлагают воспользоваться такой возможностью для путешествий на Хайнань. С 9 февраля этот режим, позволяющий находиться в провинции в течение 30 дней, распространяется не только на туристов, но и на прибывающих с деловой поездкой, на тех, кто хочет навестить родственников и друзей, получить медицинские услуги, посетить выставки или спортивные мероприятия.

Несомненно, положительную роль сыграло и увеличение количества прямых воздушных маршрутов, связывающих РФ с самым южным китайским регионом. В частности, международный аэропорт Феникс в курортном городе Санья на южном побережье Хайнаня обслуживает перелеты в Москву, Астану и по некоторым другим маршрутам, покрывающим русскоязычное пространство.

По словам директора по маркетингу отеля Sunshine Resort Intime Лю Чжэня, этим летом количество отдыхающих из России заметно возросло. Особенно после того, как в конце июня был запущен авиамаршрут из Саньи в Красноярск. Как уточнил менеджер, заполняемость его гостиницы теперь превышает 85%. Из них более 50% приходится на иностранцев, в основном россиян.

Как считает Лю Чжэнь, безвизовые поездки и возобновление авиарейсов сыграли важную роль в восстановлении и развитии местного гостиничного бизнеса.

Адаптация сервиса под россиян

По отзывам многих российских туристов, на Хайнане они не испытывают проблем со связью или с оплатой. Многие подключаются к китайским мобильным платежным системам - Alipay и WeChat.

Для удобства россиян вывески и указатели в некоторых местах на острове сделаны не только на китайском и английском, но и на русском языке. Как отмечается, питание в отелях тоже бывает адаптировано ко вкусам и предпочтениям иностранцев.

На Хайнане также имеются экскурсоводы и официанты, способные обслужить отдыхающих по-русски. Таким образом, гости из России, не владеющие иностранными языками, могут без проблем объясниться по многим вопросам. В некоторых гостиницах и ресторанах меню переведено на русский язык.

Как прокомментировал Департамент туризма, культуры, телерадиовещания и спорта Хайнаня, местные власти прорабатывают меры по созданию удобств для отдыхающих, приезжающих из-за рубежа, с учетом их привычек и предпочтений. Для удобства иностранцам предложен упрощенный механизм платежей, который "поддерживает большинство основных видов международных кредитных карт и транзакции ближней бесконтактной связи".

Тем, кто любит путешествовать самостоятельно на автомобиле, в онлайн-формате предоставляются услуги по оформлению временных водительских прав. Именно для приезжих компетентные ведомства, объединив усилия с бизнесом, создали востребованные туристические продукты по нескольким ключевым направлениям, охватывающим культурно-развлекательную, медицинскую и спортивную тематику, а также маршруты, которые позволяют по достоинству оценить ландшафтные и исторические достопримечательности, кухню и традиционный быт Хайнаня.