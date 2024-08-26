Россиянин побывал в Пакистане и рассказал о трудностях из-за закрытой одежды для женщин

Российский тревел-блогер побывал в Пакистане и рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются местные женщины из-за закрытой одежды. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге под названием TravelManiac на платформе «Дзен».

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По словам автора публикации, женщины в этой стране закрывают лицо и тело не только из религиозных, но и из культурных соображений. Однако из-за жары ношение таких вещей требует выносливости, заметил он.

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«Женщинам приходится адаптироваться к условиям, сохраняя при этом религиозную практику. Кроме того, ношение чадры может ограничивать их доступ к определенным видам деятельности, таким как спорт или тяжелая физическая работа, что создает дополнительные барьеры в их социальной активности», — рассказал блогер.

Ранее этот же путешественник раскрыл необычный способ учителей в Пакистане наказывать школьников за опоздание на несколько минут. Если ребенок задержался, его заставляют читать Коран в течение восьми часов.