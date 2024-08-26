После воскресного ливня погода в Кемере наладилась

После ливня с градом, вчера накрывшего турецкий Кемер, погода в регионе стабилизировалась. Если в воскресенье туристам, отдыхавшим на пляже, пришлось ловить свои вещи, сдуваемые с шезлонгов, то сейчас в Анталье комфортно.

Ветер утих до 2–8 м/с, температура воздуха чуть выше 30 ⁰C. По данным сервисов погоды, сильных осадков в ближайшие 7 дней не ожидается.

В Анкаре, где вчера также прошли ливни, сейчас спокойно. Зато осадки есть на севере – на турецком побережье Черного моря в Синопе. Читатель «ТурДома» пишет, что дождь не прекращается с 4 часов утра.

В целом погода в августе – начале сентября на турецких курортах комфортна как для пляжного, так и для экскурсионного отдыха. К концу августа – началу сентября температура воздуха падает с +40 до +32 ⁰C, при этом море остывает всего на градус – с +27 до +26 ⁰C.

Ранее «ТурДом» писал, что путешественники стали переносить отпуска с летнего сезона на осенний из-за высоких цен на туры в Турцию.