Турпром раскрыл страну с шикарными курортами, где рады туристам из России

Алжир нацелен на развитие различных видов туризма, включая горный и термальный, используя своё богатое природное наследие, в числе которого 248 горячих источников.

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К 2030 году Алжир планирует увеличить количество туристов в пять раз благодаря новой стратегии развития туризма, озвученной министром туризма и ремёсел. Ранее страну этот аспект не особо интересовал, но теперь её цель — привлечь больше путешествующих.

Эта стратегия предусматривает создание новых курортов и туристических объектов, а также добавление 300 тысяч гостиничных мест. Согласно информации издания «Турпром», российские туристы будут приветствоваться здесь.

Ранее сообщалось, что согласно исследованиям экспертов OneTwoTrip, российские туристы часто совершают покупки за пределами страны. Выяснилось, что 38,8 % опрошенных респондентов отправляются за границу именно с целью шопинга. В число стран, наиболее популярных для покупок, вошли Таиланд (24,7 %), Турция (20 %) и Объединённые Арабские Эмираты (13,3 %).