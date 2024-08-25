Россиянка почувствовала унижение от поездки в соседнюю республику

Пользователь с ником «Аленка 73» поделилась негативным опытом своей поездки в Абхазию. Туристка, отдохнувшая в Сочи и купившая однодневную экскурсию, осталась разочарована мероприятием.

Экскурсия под названием «Страна души» началась 10 августа 2024 года. Водитель Роман и экскурсовод Руслан произвели хорошее впечатление в начале, но негативное послевкусие оставила часть вечера, проведенного в ресторане, где проходило абхазское застолье. По словам туристки, когда открылись двери заведения, посетителей встретил мужчина, который начал с резкого обращения и предъявления требований.

Гостям, ожидающим у входа, было сказано, что визитки, выданные экскурсоводами, являются входными билетами, хотя ранее этой информации не было. После того, как посетители сели за столы, мужчина, представившийся хозяином заведения Науром, заявил, что они должны уважать его и абхазские традиции, иначе им запрещено возвращаться за стол после выхода, даже в туалет.

Наур также ругал гостей за поднятые рюмки и вел себя надменно, что вызвало у многих чувство унижения. Его попытки объяснить традиции не были успешными из-за его неумения общаться. Когда гости начали поздравлять именинника, Наур запретил это делать до своего разрешения.

В целом, мероприятие прошло в напряженной атмосфере, сопровождавшейся редкими танцами и песнями на абхазском языке. Шашлык, поданный на стол, оказался холодным и твердым. «Аленка 73» отметила на портал irecommend, что её предыдущий опыт с абхазским застольем был значительно более приятным, когда мероприятие проводил опытный ведущий на частном подворье, что оставило гораздо лучшее впечатление.

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