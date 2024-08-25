Из Калининграда снова начали ходить автобусы до Риги

Из Калининграда в Ригу вернули пассажирские автобусы. Об этом «Клопс» рассказали в администрации автовокзала.

Первый рейс по международному маршруту №8209 до столицы Латвии отправился 24 августа.

Автобусы из Калининграда будут выходить по вторникам, четвергам и субботам. Из Риги — по средам, пятницам и воскресеньям.

По пути предусмотрена одна остановка в литовском городе Шауляй. Стоимость проезда из Калининграда в Ригу составляет 6 420 рублей и 12 840 (туда-обратно). При покупке в день отправления цена билета на маршруте № 8104 увеличивается на 10%.

На конец августа из Калининграда запустили дополнительные рейсы в Гданьск.