День озера Севан отмечают в Армении. Чем оно привлекает отдыхающих?

В Армении празднуют День озера Севан. Одно из красивейших и самое крупное в регионе, оно расположено в центре Армянского нагорья. Его гостям доступны и исторические достопримечательности и современные развлечения. Что предлагает Севан туристам, узнала корреспондент «МИР 24» Анна Ширханян.

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В последнее воскресенье августа гостей на Севане ждут особенно. Отмечать День озера в этот раз будут новым развлечением для туристов. На Севане обзавелись собственным парком парусных судов. Для яхт водоем подходит идеально: благодаря живописным видам, чистой воде и ветру, скорость которого может достигать 90 километров в час.

«Это экологический проект, в котором для нас очень важно сохранять и улучшать условия Севана и не портить инфраструктуру, в которой мы работаем. Поэтому у нас были выбраны тип яхт J-70. Это профессиональные яхты, на которых могут кататься не только спортсмены, но и новички», – маркетинговый руководитель Арпи Папоян.

Для любителей менее активного отдыха есть пляжи. Их вдоль озера множество – и общественных, и частных. А гостиницы и прибрежные рестораны предлагают попробовать блюда армянской кухни под плеск волн и крики чаек.

А еще Севан – это история. И ее любителям здесь есть на что посмотреть. Территорией в разное время владели армянские цари и князья, поэтому стилей и эпох в архитектуре множество. Самый популярный и известный памятник на берегу Севана – монастырь Севанаванк.

«Каменные кресты – хачкары – были доставлены сюда из разных уголков Армении. На них изображены армянские орнаменты, а также фрагменты из библейских повествований», – отметил священник отец Минас.

День Севана – молодой праздник, но он уже стал традицией для жителей Армении и гостей.