Алжир нацелен переманить туристов с Турции и Египта

Алжир, омываемый водами Средиземного моря, становится все более популярным среди туристов: в 2023 году страну посетили свыше 2,5 млн человек, сообщает Турпром. К 2030 году власти намерены нарастить поток в пять раз и конкурировать с Тунисом, Марокко и Египтом.

По словам министра туризма и ремесел Алжира Мохтара Дидуша, страна разработала новую стратегию для привлечения большего количества туристов. Ее ключевыми элементами являются инвестиции, улучшение услуг, реклама, улучшение коммуникационной инфраструктуры и прочная правовая основа для управления сектором. Власти намерены сделать упор на туристов из Франции, которые неплохо знакомых с Алжиром, из России, а также Китая.

По данным Турпрома, в различных регионах Алжира открыто почти 250 зон туризма, привлекательных для инвестиций. Кроме того, подготовлено свыше 8,4 тысячи проектов, связанных с путешествиями. К 2030 году планируется добавить еще 300 тысяч мест в отелях.

Ранее житель Москвы Михаил рассказал, что отправляться на отдых в Грузию стоит ради красивой природы, достопримечательностей и вкусной еды. Другие путешественники отмечают также гостеприимность местного населения, хорошее отношение пожилых грузин к россиянам.