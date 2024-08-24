В Турции решили санкционные проблемы российских туристов

Турецкая сторона смогла в оперативном порядке преодолеть проблемы российских туристов, вызванные санкциями Запада, рассказал глава Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируз Баглыкая в беседе с РИА Новости. Он подчеркнул, что РФ играет одну из самых важных ролей в турецкой туристической отрасли.

Хотя в первый период из-за введенных против России санкций возникли некоторые проблемы с оплатой, они были быстро преодолены <...> Турция по-прежнему остается самым важным направлением отдыха для наших российских гостей, — отметил Баглыкая.

Ранее застрявшие в Турции из-за драки с полицейскими россиянки Светлана и Юлия рассказали Telegram-каналу SHOT, что у одной из них ухудшилось состояние здоровья. По их словам, у нее произошло обострение простуды.

До этого сообщалось, что российских туристок Светлану и Юлию за драку с полицией в аэропорту Антальи будут судить через 3,5 месяца, 11 декабря. До этого времени женщины, у которых не осталось денег, не смогут покинуть страну.

Как рассказала 48-летняя Светлана, она и ее 38-летняя подруга Юлия прибыли в Анталью на отдых по туристической путевке 6 июня. В аэропорту Светлану задержали из-за проблем с документами. Юлия встала на защиту подруги и решила записать происходящее на телефон. Ее попросили убрать камеру, однако съемка продолжилась.

В итоге сотрудники таможни попытались насильно отобрать телефон и начали избивать женщин, затем на них надели наручники и доставили в полицейский участок аэропорта. Там, по словам Светланы, их продолжили избивать, нанося удары по лицу и телу. В результате потасовки у Юлии были вырваны ногти.