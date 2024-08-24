Путешественники перечислили минусы отдыха в Грузии

В первом полугодии Грузию посетили более 520 тысяч туристов из России. Многие выбирают эту страну из-за красивой природы или национальной кухни. Но есть и те, кто столкнулся с проблемами во время отдыха.

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«На удивление в республике дороже, чем в Сочи. На каждом шагу собаки, которые кусают и местных, и приезжих», – рассказал трист Никита.

По его словам, он столкнулся и с плохим сервисом. Мужчина отметил, что грузины бывают порой очень назойливыми и любят выманивать деньги. Кроме того, Никита добавил, что в Грузии много русофобов.

«Бегают с флагами Евросоюза и нападают на русских. Неважно, какие у вас политические взгляды, просто всех русских ненавидят, потому что им кто-то говорит, что русские плохие», – предположил он.

Еще один турист заявил, что он также столкнулся с ужасным сервисом во время отдыха, пишут «News.ru».