Сколько денег туристы готовы потратить на заграничный шопинг

Эксперты сервиса OneTwoTrip выяснили, что российские туристы чаще всего приобретают во время отдыха за границей. 38,8% опрошенных туристов летали в другие страны в том числе ради шопинга. В тройку лидеров вошли такие страны, как Таиланд (24,7%), Турция (20%) и ОАЭ (13,3%).

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Почти половина из любителей иностранного шопинга в качестве главного преимущества назвала более низкие цены. А треть отправляется в европейские страны вроде Италии и Испании, чтобы приобрести товары, которые сегодня нельзя купить в России. В 80% случаев речь идет об украшениях, а в 72% россияне хотят купить одежду.

Как отмечает Газета.ru, более 70% из них тратят на эти покупки более 50 000 рублей, тогда как оставшаяся треть старается уложиться в меньшую сумму. Но при этом 57% требуется оплачивать дополнительный багаж, чтобы увезти все покупки.

Ранее сообщалось, что 17 сентября «Аэрофлот» запустит прямые рейсы на Бали.

Туристам из России предложили оплатить номера в египетском отеле, который еще даже не построен.