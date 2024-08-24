В АТОР анонсировали запуск новой чартерной программы в Египет

Она позволит снизить стоимость отдыха в этой стране на 24-40 тысяч рублей.

Предложение начнёт действовать с сентября, сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва» исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

«Запускается с сентября новая чартерная программа одной египетской авиакомпанией, которая снижает стоимость отдыха в Египте где-то на 25-40 тысяч рублей. Тур на двоих. Поэтому я бы рекомендовала, если человек хочет поехать в Египет, обратить внимание на программы чартерные египетской авиакомпании, которая с сентября запускается».

Ранее Ломидзе рассказала о китайских туристах, приезжающих в Мурманск ради зачатия под северным сиянием. Согласно легенде, такой ребёнок будет «счастлив всю жизнь».