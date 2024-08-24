Турция преодолела связанные с санкциями проблемы туристов из России

Турция смогла справиться с проблемами российских туристов, вызванными западными санкциями, заявил глава Ассоциации туристических агентств Турции (TÜRSAB) Фируз Баглыкая.

«Хотя в первый период из-за введённых против России санкций возникли некоторые проблемы с оплатой, они были быстро преодолены», — сказал он РИА Новости.

По словам Баглыкая, Россия — один из самых важных рынков для туротрасли Турции.

Ранее генеральный консул России в Стамбуле Андрей Буравов заявил, что сотрудники российской дипломатической миссии в Турции активно мониторят ситуацию с транзитом граждан России через Стамбул в государства Латинской Америки.