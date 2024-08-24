В Турции сообщили о росте российского турпотока

Российский туристический поток в Турцию вырос на 2,8% за первые шесть месяцев 2024 года, рост продолжился в июле – августе. Об этом сообщил РИА Новости глава Ассоциации турагентств Турции (TÜRSAB) Фируз Баглыкая.

«За первые 6 месяцев 2024 года число туристов из России в Турции выросло на 2,8%. Аналогичная картина наблюдается в июле и августе», — сказал Баглыкая.

13 августа зампред турецкой партии Vatan («Родина») Хакан Топкурулу заявил, что российские туристы продолжают приезжать в Турцию, несмотря на санкционное давление США. Он отметил, что туристы из РФ в текущем году занимают 10-е место по количеству приезжающих в страну.

12 августа вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказывал, что Турция является лидером среди зарубежных направлений для отдыха россиян, этим летом там отдохнут порядка 7 млн жителей страны.

В конце июля в ассоциации «Объединение туроператоров в сфере выездного туризма «Турпомощь» сообщили, что Турция все еще входит в пятерку направлений-лидеров у российских туристов, несмотря на «заметные изменения в цене», оттока туристов по этой причине не наблюдается.

Ранее стало известно, почему в Турции отдыхать выгоднее, чем в России.