Красиво, но много русофобов: сколько стоит отдых в Грузии в 2024 году

Грузия остается одним из любимых мест отдыха россиян, несмотря на противоречивые отношения Москвы и Тбилиси. По оценкам аналитиков, в первой половине 2024 года эта страна получила больше всего дохода от российских туристов. Стоит ли посетить эту республику, какие достопримечательности можно посмотреть и чего следует опасаться — в материале NEWS.ru.

Сколько россиян выбрали Грузию для отдыха

В первом полугодии Грузию посетили около 2,1 млн туристов. Из них россияне составили примерно четверть, немного отстав от граждан, приезжающих из Турции, сообщило консалтинговое агентство Galt&Taggart.

По данным Национальной администрации туризма Минэкономики Грузии, страну за первые шесть месяцев 2024-го посетили свыше 527 тысяч туристов из России. Это на 8,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом количество иностранцев, отдыхавших в Грузии в первом полугодии, выросло на 5,6%, превысив 3 млн человек.

Помимо россиян и турецких гостей, республику любят посещать туристы из Армении, Израиля, Украины, Азербайджана, Казахстана, Ирана, Индии и Белоруссии.

«Вариант для любопытных людей»

30-летний житель Москвы Михаил в начале августа отдыхал в Тбилиси вместе с семьей. По его словам, в Грузии прекрасная кухня и много достопримечательностей.

«Там немало достопримечательностей, есть что посмотреть. При этом очень много красивых природных локаций. А главное — Грузия славится своей прекрасной кухней», — рассказал NEWS.ru мужчина.

Владислав из Ульяновска, который летом посетил республику, обратил внимание на гостеприимное население.

«Мы путешествовали на машине. Немного заблудились, и тогда нам на помощь практически сразу пришла местная полиция. Сотрудники ведомства оказались очень дружелюбными и согласились сопроводить нас до места, которое мы искали. Это было так неожиданно и приятно», — рассказал он NEWS.ru.

Другой турист назвал Грузию очень красивой страной.

«Во-первых, Грузия очень красивая в целом. И это понимаешь с самого момента въезда туда по военно-грузинской дороге. Конечно же, во многом благодаря природе», — написал Влад на платформе Irecommend.

По его словам, многие достопримечательности, расположенные за пределами населенных пунктов, соседствуют с полноценными ресторанами. Организованы парковочные зоны, в которых есть бесплатные туалеты. По словам туриста, «Грузия — это вариант для людей любопытных».

«То есть если для вас на первом месте комфорт и сервис, ездить туда, наверное, не стоит», — заключил турист.

«Очень душевно, в первую очередь люди»

Еще одна туристка отмечает, что стоит хотя бы раз посетить Грузию.

«Здесь разнообразная природа, есть и горы, и море, много достопримечательностей и местный колорит в виде коров и их лепешек. Так что эту страну ни с чем не спутаешь. Также отмечу гостеприимное и предприимчивое местное население», — подчеркнула она.

Лариса из Подмосковья, которая недавно провела отпуск в Грузии, рассказала NEWS.ru, что эта страна «запала в ее сердце».

«Там очень душевно, в первую очередь люди. Особенно пожилое поколение. Они еще помнят Советский Союз и хорошо относятся к нам, россиянам. Плюс ко всему не испортилась традиционная грузинская кухня. Туда можно поехать только ради нее», — сообщила женщина.

Руководитель одного из туристических агентств Светлана Китова пояснила NEWS.ru, что Грузия традиционно входит в топ предпочтений россиян.

«Отношения между нашими странами переживают разные периоды, в том числе достаточно враждебные. Однако Грузия почти никогда не переставала быть привлекательной для наших соотечественников», — отметила Китова.

По ее прогнозам, в ближайшее время турпоток в эту страну из России продолжит нарастать.

«Деньги отдаешь, взамен получаешь другое»

Как рассказал NEWS.ru программист Алексей из Москвы, он неоднократно отдыхал в Грузии, в том числе нынешним летом.

«Главное разочарование — дороговизна услуг. Отели и еда очень дорогие, цены на экскурсии также заметно кусаются. Можно найти куда более привлекательные варианты отдыха», — сказал он.

Турагент Анастасия Дубинина отметила, что у отдыхающих немало нареканий к сервису в Грузии.

«Как правило, цены высокие, а уровень сервиса оставляет желать лучшего. Именно это и смущает многих туристов. Отдаешь большие деньги, а взамен получаешь услуги совсем иного качества», — заявила собеседница NEWS.ru.

Еще один турист — Никита, недавно отдохнувший в Грузии, нашел немало изъянов.

«На удивление в республике дороже, чем в Сочи. На каждом шагу собаки, которые кусают и местных, и приезжих. Сервис плохой. Местные жители пристают к прохожим, клянчат деньги. Что касается кухни: если вам нравится жесткая свинина и вы не боитесь холестерина от полкило жареного сыра, то можете пробовать», — сказал он.

«Бегают с флагами, нападают на русских»

Никита также высказал мнение, что в Грузии «много русофобов».

«Бегают с флагами Евросоюза и нападают на русских. Неважно, какие у вас политические взгляды, просто всех русских ненавидят, потому что им кто-то говорит, что русские плохие», — предположил он.

Другой турист отметил, что в Грузии иностранца считают кошельком.

«Как только ты заплатишь за услугу, ты перестаешь интересовать грузина. Заплатив за номер, на замечание о неработающем кондиционере получил порцию отборной брани на отличном матерном русском языке. При этом „по-русски не понимаю“ говорят все грузины, но как только переходишь на английский, сразу вспоминают», — подчеркнул он.

Какие курорты в Грузии выбирают россияне

По оценкам туроператоров, в сравнении с прошлым годом спрос на туры в Батуми и на другие курорты Грузии увеличился в 1,5–2 раза. У отдельных компаний из-за низкой базы прошлого года продажи выросли в десятки раз. Данным Ассоциации туроператоров России, пляжная Грузия — одно из самых быстрорастущих направлений выездного туризма в летнем сезоне 2024 года из-за безвизового въезда, недолгого перелета, почти полного отсутствия языкового барьера и гастрономии.

В АТОР сообщили, что среди пляжных курортов республики наибольшим спросом пользуется Батуми. Россияне также бронируют туры в курортные поселки Кобулети и Уреки. По информации туроператоров, на черноморских курортах Грузии граждане РФ чаще всего выбирают трехзвездочные отели, реже — гостиницы четыре и пять звезд. Средняя продолжительность поездки в сравнении с прошлым годом не изменилась — семь ночей.

Что стоит посмотреть в Грузии?

Эксперты советуют рассматривать Грузию с двух ракурсов. Первый — пляжное направление. В последнее время его выбирают все больше россиян.

Второй ракурс — достопримечательности республики. Туристы советуют соотечественникам посетить грузинскую столицу и Батуми.

«Тбилиси определенно имеет свой колорит. И здесь, как в Одессе, большой контраст — „блеск и нищета“. Старые здания рядом с современными, дорогие машины и какой-то советский автопром», — отметил один из туристов.

Другой отдыхающий подчеркнул, что Тбилиси можно осмотреть за два дня.

«Мы два раза поднимались к крепости Нарикала (пешком и на фуникулере), посмотрели Дом юстиции и Мост мира, гуляли в центре, видели грузинскую свадьбу и даже успели сходить в оперный театр. Изначально у нас было запланировано четыре дня на Тбилиси, но в итоге получилось три, но и этого хватило с головой. Так что не верьте тем, кто пишет, что на Тбилиси нужно отвести целую неделю. Как по мне, на сам город достаточно и двух дней. А дальше либо брать автобусные экскурсии, либо ехать куда-то самостоятельно», — сказал турист.

Турагент Анастасия Дубинина рекомендует посетить в Тбилиси канатную дорогу и площадь Гудиашвили — «милый сквер в старой части города». Здания, расположенные вокруг, недавно отреставрировали. Вечером зажигается красивая подсветка, отметила она.

«Также советую побывать в парке Рике и полюбоваться каньоном с водопадом, который находится в самом центре города», — сказала Дубинина.

Отдыхающая под ником Maksimiliana указала, что Батуми покоряет с первого взгляда.

«Это такой уютный, будто родной город, с очень спокойной доброй атмосферой, гостеприимными открытыми людьми, красивой природой, новой инфраструктурой и огромной перспективой стать одним из лучших курортов черноморского побережья», — отметила она.

По словам туристки, следует посетить храм Святой Троицы и красивейшую центральную набережную в Батуми. В ее старой части находится огромное колесо обозрения, высота которого составляет 145 метров.

Программист Алексей из Москвы рекомендует посмотреть в Батуми водопад Махунцети и новую набережную в Батуми, которая называется Приморский парк. По его словам, еще одно популярное место в городе — площадь Европы, которую посещают туристы со всего мира.

Сколько стоит отдохнуть в Грузии

По данным АТОР, цена туров с размещением в отелях Грузии нынешним летом начинается от 41 тысячи рублей за семь дней. В частности, такую стоимость предлагает четырехзвездочная гостиница New Wave. В Chveni Ezo Boutique отдых обойдется в 64,6 тысячи рублей, а в Hilton Batumi с пятью звездами — в 82,6 тысячи рублей.

Как сообщили в АТОР, единственный вариант «все включено», который предлагают российские туроператоры, — это пятизвездочный отель Castello Mare в Кобулети (от 240 тысяч рублей за неделю на двоих с перелетом). При этом в Ассоциации указали, что система «все включено» не популярна в республике.

В АТОР также сообщили, что если выбрать классический пакетный тур в Грузию, то можно уложиться в 140 тысяч рублей в неделю на двоих (при вылете в августе и размещении в Тбилиси в трехзвездочном отеле с завтраками). В начале сентября путешествие в Батуми будет стоить от 121 тысячи рублей на двоих в неделю в трехзвездочном отеле с завтраками и перелетом.