Дайвинг возглавил список экстремальных активностей среди туристов

Новое исследование показало, что самой популярной экстремальной активностью среди российских туристов является дайвинг (48%).

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис МТС Travel.

В список также попали горные лыжи и сноуборд (46%), «страшные» аттракционы (41%), канатные парки (39%) и скалолазание (35%).

По словам участников опроса, они хотят попробовать себя в экстремальных занятиях из-за жажды новых впечатлений, поиска адреналина, желания преодолеть страхи, а также ради общения с единомышленниками.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала о новых популярных направлениях внутри страны.