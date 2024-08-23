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Дайвинг возглавил список популярных экстремальных активностей среди россиян

Новое исследование показало, что самой популярной экстремальной активностью среди российских туристов является дайвинг (48%).

Дайвинг возглавил список экстремальных активностей среди туристов
© РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на сервис МТС Travel.

В список также попали горные лыжи и сноуборд (46%), «страшные» аттракционы (41%), канатные парки (39%) и скалолазание (35%).

По словам участников опроса, они хотят попробовать себя в экстремальных занятиях из-за жажды новых впечатлений, поиска адреналина, желания преодолеть страхи, а также ради общения с единомышленниками.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала о новых популярных направлениях внутри страны.

Отдых за границей
Майя Ломидзе
Ассоциация туроператоров России
МТС