«Хотят срубить денег напоследок». Туристы про остановку трансфера в Турции

В Турции во время группового ночного трансфера в аэропорт туристов завезли на фабрику сладостей. Об этом возмущенные очевидцы сообщили редакции TourDom.ru.

© tourdom.ru

Семья с детьми отдыхала в 5* отеле в Белеке.

«Путевка не дешевая, обошлась под 400 тыс.», – говорит турист.

Обратный трансфер в аэропорт был в 02:55 ночи, и по дороге автобус заехал на фабрику.

«Мол, техническая остановка, но вы можете накупить по карте гида сладостей со скидкой». «То есть люди встали в 2 ночи, многие с маленькими детьми, и мы тратим время, чтобы гиды и торговцы напоследок смогли срубить денег», – возмущен россиянин. По его словам, у детей из-за остановки сбился режим и началась истерика.

Турагенты отмечают, что претензии не совсем справедливы. Во время групповых трансферов в Турции всегда делают техостановки, так как дорога проходит по гористой местности, людей может укачивать. Поскольку трансфер групповой, одни туристы только что сели в автобус, а другие могут ехать уже давно. Кому нужно – идут в туалет, в основном как раз с детьми, кто-то курит. Никто не обязывает туристов что-то покупать в магазине.

Семьям с детьми, особенно если поездка в аэропорт предстоит ночью, рекомендуют заказывать индивидуальный трансфер: «всего 50–60 евро, и никаких сладостей».

Ранее TourDom.ru писал об инциденте в аэропорту Антальи. Россияне сдали в багаж 4 чемодана, а получили во Внуково только 3. Оказалось, что на одну из сумок сотрудник авиакомпании Turkish Airlines не выдала квитанцию. Юрист посоветовал туристам написать заявление о краже в полицию, а точнее в линейный отдел аэропорта Внуково.