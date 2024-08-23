В конце сентября из Москвы можно будет уехать в Ташкент поездом

В последнюю декаду сентября «Узбекистон темир йуллари» («Узжелдорпасс», или «Узжелдор». – Прим. автора) перезапустит железнодорожные поезда из Москвы в столицу Республики Ташкент.

Путь из Ташкента в столицу России займет 77 часов 17 минут, то есть трое суток и пять с небольшим часов. Обратная дорога – ровно столько же.

Расписание уже можно посмотреть на сайте РЖД и «Узбекистон темир йуллари». В среднем рейсы будут отправляться раз в 9 дней из каждой столицы с перерывами в середине октября и ноября вплоть до 12 декабря. Дальнейший график пока неизвестен.

После коронавирусных ограничений железнодорожное сообщение между РФ и Узбекистаном было восстановлено в июне 2022 года, тогда поезда стали ходить из Ташкента до Волгограда и Самары.

Подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома» считают, что спрос будет – поезд подойдет пассажирам с большим багажом и тем, кто боится летать. Однако о выгоде говорить не приходится – стоимость ж/д билета в один конец начинается от 18 с небольшим тыс. руб. и 2,5 млн сум в плацкарте. Купе обойдется в 25 тыс. и 3,5 млн соответственно. При этом билет в столицу Узбекистана на самолет можно найти от 14–15 тыс., а туда-обратно – за те же деньги, что купе в один конец.

Ранее «ТурДом» писал, какие города Узбекистана популярны у туристов летом. Это Ташкент, Бухара и Самарканд. А еще Ташкент используется как промежуточный пункт при путешествии в Таиланд и Гоа.