Монгольская авиакомпания планирует запустить рейсы в Россию

Монгольская частная авиакомпания Eznis Airways (MG/EZA), приостановившая работу в далеком 2014 году, планирует возобновить полеты в три крупных города России. МИД республики направил в российское министерство документ с просьбой выдать перевозчику разрешение на осуществление полетов.

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На текущий момент у Eznis Airways есть единственный Airbus A330-200, который в июле начал летать в Прагу, и пара боингов-737-700. На этой технике перевозчик хочет выполнять регулярные рейсы из Улан-Батора в Иркутск, Владивосток и Новосибирск и обратно.

Сейчас долететь в Улан-Батор можно из Иркутска на самолетах «ИрАэро» и из Красноярска – на «КрасАвиа». Также с Улан-Батором есть автобусное сообщение из Улан-Уде – путь в почти 600 км занимает в среднем 12 часов.

Ранее «ТурДом» писал, что рейсы в Улан-Батор из Екатеринбурга могут появиться у Red Wings. Кроме того, интерес к Монголии проявляла S7. Об этом представитель перевозчика сообщал на «Сибирском транспортном форуме» в июне этого года.