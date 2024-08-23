Высокие цены заставили туристов перенести отдых в Турции

Минпросвещения утвердило график школьных каникул на предстоящий учебный год. Это значит, туристы смогут четче сориентироваться, когда отправиться в отпуск с ребенком.

Пока спрос на отдых за границей в дни осенних каникул, которые в этом году продлятся с 28 октября по 4 ноября (хотя регионы имеют право вносить корректировки), небольшой, но участники розницы ждут хороших продаж.

По словам директора по развитию OnlineTur.ru Игоря Блинова, активность туристов может вырасти ближе к каникулярным датам. На это должно повлиять снижение цен, которое всегда фиксируется в межсезонье:

«Понятно, что летом цены аховые, но во второй половине сентября – начале октября они существенно снижаются. Это дополнительно подстегивает».

Разница в ценах действительно существенная. Так, если в июле 6 ночей в пятизвездочном отеле Kirman Hotels Sidemarin Beach & Spa с вылетом из Москвы стоили 280 тыс. руб. на двоих, то в конце октября – 212 тыс. руб. Недельный отдых в отеле Belek Beach Resort 5* в середине лета обходился в 245–249 тыс. руб., осенью – 171 тыс. руб.

«Лето сейчас не всем доступно по цене. Раньше брали недельные туры на каникулы, так как летом еще летали, а сейчас – дней 9–10 и больше (осенью. – Ред.), ноябрьские праздники захватят и еще пару дней. Заменяют по сути летний отдых», – отметила одна из участниц обсуждения в телеграм-чате «Крыша Турдома B2B».

Правда, турагенты заметили, что цены растут: «Например, Турция, вылет из Сочи 27 октября. Отдых в отеле Mirage Park Resort 5* в Кемере для 2 взрослых и 8-летнего ребенка в июле стоил 1998 евро (204 тыс. руб. – Ред.), то на данный момент – 2486 евро (254 тыс. руб. – Ред.). Но туристы все равно бронируют».

На осенние каникулы, кроме Турции, продаются Египет и Арабские Эмираты, где также можно гарантированно загорать и купаться.

Ранее мы писали, что отдохнуть в Турции в бархатный сезон получится существенно дешевле, чем в летние месяцы.