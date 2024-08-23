Российских туристов повезут в Нячанг и на Фукуок из Иркутска

Авиакомпания «ИрАэро» с октября возобновит регулярную полетную программу на вьетнамские курорты из Иркутска. К прошлогодним рейсам в Нячанг перевозчик добавит еще один маршрут – на остров Фукуок.

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Самолет SSJ-100 будет летать по маршрутам с технической посадкой для дозаправки в Ханое. А с ноября лайнер начнет делать короткую остановку в аэропорту китайского Наньчана. На сайте авиакомпании программа анонсирована до конца марта.

Рейсы запланированы с периодичностью раз в неделю. Вылеты в Нячанг будут выполняться с 1 октября по вторникам, в 13:10 по местному времени. На Фукуок рейсы будут отправляться по пятницам, начиная с 4 октября. Дорога займет 8 часов, включая часовую техпосадку, во время которой пассажиры останутся в самолете.

Билет на первые рейсы в Нячанг и Фукуок можно купить по цене от 45 тыс. руб. в одну сторону, перелет round trip обойдется в 80 тыс. руб. В тариф «лайт» включена ручная кладь весом до 10 кг, провоз багажа – за дополнительную плату.

Туров с этим перелетом в системах бронирования нет, грузить регулярные рейсы перевозчик планирует самостоятельно.

Программу из Иркутска в Нячанг «ИрАэро» выполняла с марта до конца мая этого года. Техническая посадка производилась в китайском аэропорту Шицзячжуан. Самолеты, по словам представителя авиакомпании, летали по маршруту с полной загрузкой. На лето – низкий сезон для туризма во Вьетнаме – выполнение рейсов приостановили. При этом «ИрАэро» круглогодично летает из Иркутска во вьетнамский Ханой.

Из Москвы во Вьетнам пассажиров возит «Аэрофлот», но пока в ограниченном формате: самолеты летают только в Хошимин. Впрочем, из этого аэропорта туристы смогут рейсами местных авиакомпаний добраться на курорты – в Нячанг и на Фукуок.