Российским туристам рекомендовали избегать людных районов Джакарты

Посольство России в Индонезии обратилось к нашим соотечественникам с просьбой избегать оживленных мест в столичной Джакарте на острове Ява. Причина – протесты в стране, которые продолжаются уже несколько дней.

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«В связи с массовыми демонстрациями просьба избегать массовых скоплений людей в столичных районах Гатот Суброто, Гелора и Сенаян, а также у комплекса, в котором расположен парламент Индонезии», – сообщили в дипломатическом ведомстве, добавив, что самое правильное сейчас – не покидать места проживания.

При этом на Бали, где в основном отдыхают российские туристы, все спокойно. В чатах обсуждают бытовые вопросы и слухи о мощном землетрясении, про протесты никто не вспоминает. Что касается Джакарты, то там наших отдыхающих немного. Однако на рынке есть предложения экскурсионных туров с Бали. Добираются чаще всего на самолете, но есть возможность доехать на автобусе. В столице Индонезии туристам показывают 132-метровый обелиск Монас, мечеть Истикляль, кафедральный собор, предлагают прогулки по историческому кварталу Кота Туа, где обстановка напоминает то время, когда остров Ява находился под контролем голландцев.

Кроме Джакарты популярностью у туристов на острове Ява пользуется Джокьякарта – прежняя столица страны. Сюда летят с Бали, чтобы побывать в буддийских храмах, дворце султана Кератон, посетить арт-галереи и ремесленные мастерские. Недалеко находится действующий вулкан Мерапи, который в Средние века погубил древний город.

Протесты в Индонезии начались из-за поправок в законодательство о региональных выборах. Жители Джакарты и других городов вышли на улицы. В частности, в четверг было атаковано здание парламента, полицейские применили слезоточивый газ.

Во вторник мы написали, что в системах бронирования появились билеты на рейсы «Аэрофлота» из Москвы на остров Бали. Авиакомпания начнет полетную программу на индонезийский курорт с 17 сентября.