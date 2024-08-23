Туроператоры рассказали о ценах на зимний отдых в Таиланде

Многие российские туристы уже планируют зимний отдых. Таиланд — отличный выбор для тех, кто хочет сменить холод на теплые пляжи. Туры в Таиланд на зимний сезон 2025 можно приобрести уже летом, о чем сообщает издание Туристас.

Зимние чартерные рейсы в Таиланд расширены до 12 городов с вылетами с ноября по май. Это включает рейсы на Пхукет с выгодными предложениями при раннем бронировании.

Туроператоры отмечают высокий спрос на Пхукет в зимнем сезоне 2025 года, особенно в новогодние и ноябрьские даты. Раннее бронирование гарантирует лучшее размещение, так как популярные отели быстро заполняются.

Цены на зимний сезон 2024–2025 годов остаются стабильными, с минимальным увеличением. Многие отели предлагают скидки до 45% при раннем бронировании. Например, тур для двоих на 9 ночей с завтраками в Golden Paradise Hotel 4* обойдется в 313 тыс. рублей с вылетом из Москвы 13 ноября.

Для детей Таиланд предлагает множество развлекательных мест, включая зоопарки и аквапарки. Взрослые туристы могут насладиться шоу и тайским массажем.

Туры доступны на всех рейсах, включая прямые и стыковочные перелеты с авиакомпаниями, такими как «Аэрофлот», Turkish Airlines, Emirates и другими. Китайские авиакомпании предлагают самые доступные варианты перелетов.