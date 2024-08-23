Обмен и возврат билетов на рейсы Turkish Airlines может усложниться

Авиакомпания Turkish Airlines не намерена продлевать договоры с глобальными системами бронирования авиабилетов (GDS) Sabre и Abacus. В письме перевозчика партнерам (есть в распоряжении редакции) говорится:

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«Сообщаем вам о существенных изменениях, которые повлияют на возможность продавать билеты Turkish Airlines через системы GDS Sabre и Abacus с 1 сентября 2024 года. Соглашение о дистрибуции между Turkish Airlines и Sabre (1S) и Abacus (1B) истекает 31 августа 2024 года. В настоящее время Turkish Airlines ведет переговоры с Sabre о продлении соглашения на тех же условиях, что и с другими партнерами GDS. В настоящий момент условия нового соглашения не достигнуты. В этой связи контент Turkish Airlines может не быть доступен в GDS Sabre и Abacus начиная с 1 сентября 2024 года».

Решение, по всей видимости, связано с тем, что перевозчик давно начал работу над NDC (прямая система бронирования авиакомпании и агента. – Ред.), и в целом переход на свои каналы продаж – общая рыночная тенденция. Сотрудничество с GDS для перевозчиков финансово обременительно.

По мнению наших собеседников, разработка Turkish Airlines еще «сырая», и решение перевозчика может негативно сказаться как на пассажирах, так и на агентах, продающих билеты. В частности, в вопросе постпродажной обработки бронирований по их обмену и возврату.

«Если человек опаздывает на рейс, обычно он звонит нам, мы снимаем места и делаем обмен. А пока это все дойдет до авиакомпании, получится, что места снять не успели, пассажиры не явились на рейс, вследствие чего билеты обмену не подлежат. В итоге турист, если выписал билеты у нас, с претензией придет к нам, и мы должны будем компенсировать убытки пассажира, поскольку он обратился вовремя – до неявки», – рассказала TourDom.ru руководитель авиа- и железнодорожного отдела туроператора PAC Group Ирина Вострухина.

Авиакомпания также оперативно не сможет помочь. Дело в том, что она принимает оплату за обмены, возвраты или выбор мест только по картам банка той страны, где были выписаны авиабилеты. Поскольку отключение от Sabre глобальное, это затронет и другие рынки.

«Ни для кого не секрет, что в связи с ограничением продажи авиабилетов с вылетом не из России и не в Россию агрегаторы продают билеты через иностранные IATA, поэтому ограничение продажи, в свою очередь, коснется не только рынка РФ. Таким образом, даже если агрегатор или оператор отправят пассажира для обмена на сайт или в кол-центр авиакомпании, не факт, что у него получится оплатить обмен билета или иные услуги перевозчика, так как может просто отсутствовать карта страны, в которой был выпущен билет», – пояснила Ирина Вострухина.

Впрочем, у продавцов билетов останется альтернатива – в частности, GDS Amadeus, с которой работает Turkish Airlines.

Учитывая значительные объемы перевозки у Turkish Airlines на российском рынке и в целом популярность этой авиакомпании, временные сложности действительно не исключены. Об их возможных масштабах говорит и то, что, по оценке туроператоров, турецкий перевозчик примерно 20–30% продаж ведет именно в GDS Sabre.

Кстати, в 2021 году аналогичная ситуация возникла у Emirates и Sabre. Однако через несколько месяцев компаниям удалось прийти к компромиссу по вопросу стоимости услуг GDS, и партнерство возобновилось.

«Мы надеемся на достижение договоренностей между GDS Sabre и Turkish Airlines», – добавила Ирина Вострухина.

При этом, как отмечают эксперты, решение турецкого перевозчика затронет не все сегменты рынка продажи билетов.