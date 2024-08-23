Эксперты назвали выгодные альтернативы отдыху в Турции

Российским путешественникам перечислили страны, где можно отдохнуть у моря без больших финансовых затрат, — лишь до 150 тысяч рублей с человека. Более выгодные альтернативы отдыху в Турции назвали специалисты «Яндекс Путешествий», материал оказался в распоряжении «Ленты.ру».

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В число таких стран вошли Абхазия, Армения, Азербайджан, Кипр и Египет. Так, в Гагре двухместный номер в трехзвездочном отеле обойдется в 31,8 тысячи рублей за неделю. Аналогичные условия размещения у озера Севан в Армении будут стоить 53,7 тысячи рублей, а в Баку — 26,1 тысячи рублей. Номер в отеле Ларнаки на Кипре можно снять за 24,8 тысячи рублей, а в Хургаде — за 18,9 тысячи рублей.

Что касается затрат на дорогу, то до Гагры можно добраться за 47,6 тысячи рублей, до Севана — за 62,3 тысячи рублей, до Баку — за 77,9 тысячи рублей, а до Ларнаки и Хургады — за 112 и 116 тысяч рублей соответственно.

Ранее стало известно, что Крым оказался более дешевой альтернативой Сочи для пляжного отдыха в бархатный сезон. По данным АТОР, в сентябре неделя в крымских гостиницах по системе «все включено» или «полный пансион» стоит на 20-30 процентов дешевле, чем в Сочи.