Россиянка побывала в Абхазии и рассказала, чем ее разочаровал отдых в этой стране. Свои впечатления она описала на портале «Тонкости туризма».

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По словам автора отзыва, девушкам лучше ехать в Абхазию с мужчинами.

«Гиды очень приставучие, я, как могла, отшучивалась, чтобы лишний раз не провоцировать таких людей», — поделилась она.

Туристка пожаловалась на антисанитарию, бедность и постоянные перебои с электричеством.

«Совершенно не оборудованные пляжи, куча местных, которые ведут себя некультурно: курят прямо на пляже, бросают мусор», — возмутилась она.

Россиянка добавила, что отдыху помешали огромные камни на берегу и нашествия медуз.

Другой россиянин поехал в Абхазию и подхватил ротавирус в первые дни путешествия. Он отметил, что страна напомнила ему 1990-е годы.