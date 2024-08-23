Туристка побывала в США и объяснила причину массового ожирения американцев

Российская путешественница Марина Ершова побывала в США и раскрыла, что едят американцы на ужин. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

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По мнению Ершовой, рацион жителей Штатов является причиной массового ожирения в стране. Она заметила, что американцы любят есть на ночь сосиски на гриле с картофелем фри, пюре, макаронами и жареным беконом.

«Еще одной важной частью вечернего рациона американцев являются полуфабрикаты и замороженные продукты», — добавила россиянка.

Она также обратила внимание, что люди в США ужинают поздно и мало двигаются в течение дня.

«Американские блюда содержат много натрия, консервантов и трансжиров, что, помимо высокого содержания калорий, делает их крайне вредными для здоровья. И никого из них это абсолютно не волнует!» — возмутилась Ершова.

Блогерша также перечислила самые странные местные продукты, которые, по ее словам, есть нельзя. На первом месте в ее списке оказался «жидкий хлеб».