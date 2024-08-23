Спрос россиян на осенние туры на Маврикий вырос в два раза

В 2024 году спрос россиян на осенние туры на Маврикий увеличился в два раза, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе группы компаний «Слетать.ру».

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«Средняя стоимость тура на Маврикий на данный момент составляет 443,5 тыс. руб. Количество бронирований в сравнении с прошлой осенью выросло в два раза. Большинство, 72%, предпочли выбрать пятизвездочный отель и полупансион», – говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили рост спроса на осенние туры на Мальдивы и Сейшелы.

«Средний чек на туры на Мальдивы с заездами в осенний период на данный момент составляет 526,5 тыс. руб., по данным «Слетать.ру». Однако, при этом уровень спроса на путешествия по направлению будущей осенью уже на 36% выше, чем в аналогичный период 2023 года. Путешествие на Сейшелы в среднем требует 411 тыс. руб. По этому направлению в «Слетать.ру» фиксируют увеличение объема заявок – на 40%», – пояснили в компании.

Ранее Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные интернет-магазина Travelata сообщал, что Маврикий признан самым дорогим зарубежным направлением для российских туристов в 2024 году.