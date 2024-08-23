Туристка рассказала об отношении мужчин в Узбекистане к русским женщинам

Путешественница Елена Лисейкина вернулась из поездки в Узбекистан и рассказала о своих наблюдениях о местных жителях и об их отношении к женщинам.

© РИА "ФедералПресс"

Елена призналась, что изначально у нее были опасения по поводу путешествия одной в незнакомую страну, где женщины никогда не ходят в одиночку – только с мужчинами, мамами, свекровями или другими сопровождающими. Однако, по словам туристки, местные жители проявили к ней исключительно дружелюбное отношение.

На протяжении всей поездки Елена не столкнулась с негативными ситуациями.

«Местные мужчины максимум просто здоровались и махали руками, когда я шла в одиночестве по тротуару», – отметила блогерша на платформе «Дзен».

Внимание мужчин для нее было непривычным, но ощущения опасности не было.

Российской туристке, которая отдыхала в Турции, повезло меньше. Девушка рассказала о неприличном поведении турецких мужчин.