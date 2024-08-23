В РСТ назвали Юго-Восточную Азию востребованным направлением

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин назвал Юго-Восточную Азию востребованным направлением.

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«Там немало интересных продуктов, сочетание культурных, исторических ценностей с отдыхом. В целом это направление востребовано», — сказал он в беседе с Общественной Службой Новостей.

В частности, Шри-Ланка — направление с большой туристской историей, и перспективы у страны как направления с безвизовым режимом хорошие, отметил эксперт.

«А безвизовый режим — это как минимум 15—20% плюс к потоку, а россияне, конечно, как и все остальные чувствительны к этому, потому что стоимость визы составляла $70», — добавил Барзыкин.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин в беседе с НСН заявил, что в 2024 году Таиланд могут посетить 1,7 млн россиян.