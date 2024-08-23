Стало известно, где оренбуржцы хотят отдохнуть этой осенью

Оренбуржцы рассказали, где планируют отдохнуть осенью.

42% жителей Оренбурга строят планы на осенний отдых в этом году. Чаще всего оренбуржцы будут отдыхать дома или на даче. Об этом говорят данные опроса, который опубликовал сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Так, 4 из 10 работающих жителей собираются отдохнуть этой осенью. 16% из них проведут отпуск дома, 12% планируют поездку по России, 9 % поедут отдыхать на дачу, а 5% отправятся за границу.

Для отдыха оренбуржцы выбирают курорты Краснодарского края, Кавказа и города Золотого кольца. За границу жители Оренбурга поедут в Турцию, Египет и Таиланд.

При этом отметим, что женщины чаще выбирают отдых дома – 17% и поездки по городам России – 11%. А вот 6% мужчин хотят отправиться на отдых за рубеж. Чаще всего это связано с началом учебного года у детей. Также поехать за границу чаще всего хотят оренбуржцы с зарплатой от 100 тысяч рублей – 8%.

Отметим, что 49% жителей Оренбурга вообще не планируют брать осенний отпуск.

Ранее эксперты выяснили, что 7% работающих оренбуржцев предпочитают отдыхать отдельно от вторых половинок.