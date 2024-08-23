Обжигающий зной и пустота в голове: туристы рассказали об отдыхе в Египте

Ради отпуска в Хургаде туристы 19 часов добирались до пятизвездочного отеля. После отдыха путешественники привезли с собой на родину не только египетские сувениры, но и теплые воспоминания. Тюменцы рассказали для «ФедералПресс», чем им их удивил Египет.

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Зной пустыни

«Мы с мамой очень любим Египет, его колорит, музыку, культуру. Мы уже несколько раз были в Турции и Тунисе. Лично для нас с Египтом ничего не сравнится», – вспоминает тюменская туристка Карина.

Сейчас прямые рейсы из Тюмени есть только до Турции, но Египет так манил, что она решились на долгую дорогу, говорит девушка.

«Первое, что чувствуешь, выходя из самолета, – египетский зной, горячий и сухой воздух. Несмотря на то, что мы не переносим жару в городе, здесь, вблизи моря, она ощущается совершенно иначе», – говорит Карина.

В прошлые разы туристка уже посетила пирамиды, видела, как мгновенно высыхает вылитая вода на раскаленном песке пустыни, сплавлялась по реке Нил, видела дельфинов Красного моря с корабля и загорала на Райском острове (остров Большой Гифтун).

Шелковое море и рыжий рассвет

Но в этот отпуск девушка решила отдохнуть без экскурсий. Пятизвездочного отеля и кристально чистого шелкового моря с белым песком было достаточно, продолжает туристка.

«Самое главное, что я хотела увидеть, это рассвет. Мы почти каждый день приходили на пляж в пять или шесть утра. Солнце здесь выходит и поднимается на небо очень быстро, так же быстро случается и закат. Купаться, когда на пляже практически никого нет, – самое мое любимое воспоминание», – говорит Карина.

Пока в Тюмени солнце медленно уходит за горизонт, в Египте, если пропустить закат, создается ощущение, будто кто-то просто решил выключить свет, шутит тюменка.

«В отеле было очень много ворон, кошек и голубей. Было приятно видеть, что не только мы и другие туристы подкармливаем животных. По вечерам птицам и кошкам сотрудники отеля выносили в красивых белых тарелках остатки еды из ресторана морской кухни, а по утрам мы видели большие контейнеры с водой посреди красиво выстриженного газона», – вспомнила туристка.

Единственное, что огорчало, – это бесконечно бродивший по пляжу с утра и до самого вечера верблюд, на котором туристам предлагали покататься. Конечно, верблюд – выносливое животное пустыни, но такое обращение с ним показалось излишне жестоким, говорит Карина.

Работают только мужчины

«Кстати, в Египте вы практически нигде не увидите работающих женщин, у них это не принято. Только там, где женщина должна взаимодействовать с женщиной, например в спа-салоне», – рассказала тюменка.

В аэропорту при досмотре багажа и самих пассажиров очередь делится на мужскую и женскую, так как женщин может трогать только женщина, а мужчин – мужчины, говорит она.

На территории отеля торговцы зазывают присесть и попить финиковый чай, пока они демонстрируют свои товары. Интересно пообщаться с другим народом, узнать привычки, язык его представителей. Некоторые мужчины внешне словно фараоны из фильмов про Египет, вспоминает девушка.

«Конечно, интересно иногда поторговаться, выбрать необычные сувениры и египетские ароматические масла, запах которых будет напоминать о Хургаде. Но иногда это тяжело, особенно за пределами отеля в магазинах без фиксированных цен», – добавляет Карина.

Бывает, морально устанешь, пока идешь до нужного магазина. Все подбегают, кричат, зазывают, кого-то это даже может напугать. Но такова здесь торговля вблизи отелей, ничего не поделать, подытожила туристка.

«Приятно было вот так отдохнуть, впервые за последнее время я наконец-то вспомнила, каково это, когда в голове нет никаких мыслей, а в душе – переживаний, только солнце, море и песок», – рассказала довольная путешественница.

Ранее «ФедералПресс» писал, к чему стоит быть готовым, чтобы приятно провести отпуск в Египте.