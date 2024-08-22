Некоторые популярные отели Турции стали доступнее в последнюю неделю лета

Турагенты готовят для своих клиентов подборки туров с вылетом в ближайшие выходные и возвращением к началу учебного года – к 2 сентября. Редакция TourDom.ru выяснила, в каких популярных отелях Турции еще есть места на эти даты и по какой цене можно забронировать семидневный тур на двоих с отправлением из Москвы.

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Из недорогих 4* отелей доступен, в частности, Grand Zaman Garden: тур на 6 ночей с вылетом 23 августа предлагается за 145 тыс. руб. на all inclusive. В начале августа турпакет с проживанием в этой гостинице на тот же период стоил на 16% дороже – 172 тыс. руб.

Немного снизилась и стоимость туров в Holiday Park Resort, сейчас здесь можно отдохнуть 7 дней за 154 тыс. руб., вылет из столицы 25 августа.

Прайсы на туры с размещением в других востребованных четырехзвездочных отелях остались на прежнем уровне, а в некоторых – даже выросли. В частности, подорожали туры в Villa Side 4*: в июле семидневный турпакет с вылетом из Москвы 25 августа можно было забронировать за 155 тыс. руб., сейчас он выставлен за 210 тыс. руб., т. е. на 35% дороже.

Не изменились цены на туры с размещением в Justiniano Club Park Conti 4* (205 тыс. руб. на двоих) и в Barut B Suites 4* (230 тыс.).

Если рассматривать востребованные пятизвездочные отели, в последнюю неделю августа можно выбрать Dobedan Beach Resort Comfort (275 тыс. руб. за недельный тур с 24 августа), или AKKA Alinda (290 тыс. руб.).

На 20% доступнее стал сейчас популярный Gloria Golf Resort 5*: в мае тур на 6 ночей с заездом 25 августа стоил 445 тыс. руб. на двоих взрослых, сейчас точно такой же вариант обойдется уже в 355 тыс. руб.

На 13% снизились прайсы на отдых в Cullinan Golf & Resort в Белеке. В июле тур на последнюю неделю августа предлагался за 647 тыс. руб., сейчас его можно заказать за 568 тыс.

Впрочем, в последнюю летнюю неделю специалисты не видят тенденции на снижение цен по Турции. Корректировки наблюдаются лишь по отдельным отелям.