Где чаще всего отдыхали российские туристы

Чаще всего жители России отдыхали этим летом в Москве и Стамбуле
Согласно новому исследованию, в июне — августе 2024 года по сравнению с летом 2023 года на 16% больше россиян отправились в другие страны. Доля заграничных направлений составила 22%.
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервис OneTwoTrip.
В числе самых популярных зарубежных направлений: Стамбул, Минск и Дубай, а также Ереван, Тбилиси и Анталья.
Из российских направлений спросом пользовались Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Екатеринбург.
Ранее руководитель комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по круизам Алексей Растегаев в беседе с НСН заявил о росте спроса на речные круизы. По его словам, туристам нравятся все направления, летом они предпочитают более продолжительные путешествия от 11 дней.