Где чаще всего отдыхали российские туристы

Согласно новому исследованию, в июне — августе 2024 года по сравнению с летом 2023 года на 16% больше россиян отправились в другие страны. Доля заграничных направлений составила 22%.

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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервис OneTwoTrip.

В числе самых популярных зарубежных направлений: Стамбул, Минск и Дубай, а также Ереван, Тбилиси и Анталья.

Из российских направлений спросом пользовались Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань и Екатеринбург.

Ранее руководитель комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по круизам Алексей Растегаев в беседе с НСН заявил о росте спроса на речные круизы. По его словам, туристам нравятся все направления, летом они предпочитают более продолжительные путешествия от 11 дней.