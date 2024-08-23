Стали известны популярные авианаправления на сентябрь среди россиян

Более трети купленных жителями России авиабилетов на сентябрь пришлось на зарубежные направления.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу сервиса «Авиасейлс».

По подсчётам экспертов, больше всего полётов туристы запланировали в Турцию. На Анталью пришлось 8% бронирований, на Стамбул — 7%.

Среди других направлений — Ереван (7%), Ташкент и Алматы (по 5%).

Тем временем в пресс-службе сервиса «Купибилет» назвали самые востребованные направления для зимнего отдыха, передаёт газета «Известия».

«Азия и Ближний Восток остаются одними из самых популярных направлений для зимовки благодаря своему мягкому климату, разнообразной культуре и доступным ценам на отдых. Именно эти направления являются самыми востребованными среди россиян зимой 2024—2025», — заявила директор по маркетингу сервиса Екатерина Долгих.

Ранее директор по коммуникациям МТС Travel Сергей Становкин рассказал, как изучить местную кухню во время путешествия.