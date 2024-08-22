В августе спрос на новогодние туры у россиян вырос в пять раз

Бронирование туров на Новый год выросло в последнем месяце этого лета в пять в раз в сравнении с показателями прошлого года. Едва отгуляв свои отпуска, многие путешественники уже задумались о планах на новогодние каникулы и выбрали подходящие направления и отели.

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Увеличение глубины бронирования наблюдается весь 2024 год. Этим летом она выросла в три раза: путевки покупались в среднем за 74 дня до поездок, в прошлом году туры приобретались всего за 25 дней. В итоге в конце лета уже видна высокая активность туристов в организации зимнего отдыха. На некоторых популярных направлениях 15-18% всех зарезервированных туров приходится на новогодние каникулы 2024-2025 года.

В меньшей степени путешественники заняты организацией самостоятельных поездок. Эксперты отмечают, что пик их планирования приходится только на конец осени.

Наибольший рост бронирований показывает Таиланд, в котором россияне зарезервировали туров в восемь раз больше, чем на зимние праздники в прошлом году.

"Популярность некоторых направлений у россиян снизилась на фоне сильного роста цен на туры"

Топ-5 направлений на Новый год выглядит следующим образом: 38,4% путешественников планируют встретить праздник в Таиланде, 17,3% - в Египте, 11,4% - в России, 8% - в ОАЭ и 4,6% - в Турции. В прошлом году лидером продаж были ОАЭ, которые занимали до 35% рынка. Выбор у туристов стал намного шире, в этом году появились бронирования в Китай, Вьетнам, Танзанию, Италию, Испанию, отметили в "Слетать.ру".

Путешествия на новогодние каникулы за год заметно подорожали. Прежде всего это отразилось на стоимости отдыха в Турции, где ценники взлетели на 48%, средний чек сегодня составляет 215 тыс. рублей, это привело к снижению популярности страны у россиян. Путешествие по России обходится в среднем в 67,5 тыс. рублей, за год отечественные туры прибавили в цене 33%. Средний чек поездок в Таиланд за год вырос на 18% до 385,3 тыс. рублей, на 12% до 303 тыс. рублей - в Египет. ОАЭ снизили цены для туристов на 33% до 235,2 тыс. рублей, но даже это не помогло стране сохранить популярность среди россиян.

Начинают туристы бронировать и самостоятельные путешествия. На середину августа количество ранних бронирований отелей и других видов туристического жилья на новогодние праздники выросло на 83%, свидетельствуют данные платформы Bronevik.com. Однако пик интереса к организации самостоятельных поездок еще не наступил, он приходится на октябрь-декабрь. Заказы жилья на Новый год пока составляют 4% от показателей прошлого года.

Самостоятельно туристы резервируют проживание в гостиницах и других объектах размещения в среднем на 3,5 дня, средний чек составляет 8200 рублей за ночь. Четверть всех забронированных на Новый год объектов расположены в Краснодарском крае, на Москву и Московскую область приходится 18%, на Санкт-Петербург и Ленинградскую область - 11%, еще 8% туристов поедут отмечать праздник в Калининградскую область (8%) и 4% - в Ставропольский край.

Самый популярный тип размещения у россиян - отели, их выбирают 59% путешественников. Для сравнения, на апарт-отели приходится только 5% ранних бронирований.