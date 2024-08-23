В Сингапуре ввели тестирование для туристов из-за оспы обезьян

Оно будет проводиться в двух крупнейших аэропортах страны. Мера коснётся прибывающих путешественников и членов экипажа из потенциально опасных регионов, уточнили в Минздраве Сингапура.

«На сегодняшний день прямых рейсов между Сингапуром и странами со вспышкой оспы обезьян нет. Но с 23 августа мы ввели измерение температуры и проверку зрения в аэропортах Чанги и Селетар для приезжающих из мест, которые могут быть подвержены риску вспышки заболевания», — говорится в заявлении ведомства.

Сейчас в стране зарегистрировано 13 подтверждённых случаев заражения оспой обезьян.