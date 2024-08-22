Эксперты рассказали, куда можно дешево слетать за границу жителям ХМАО

Дешевле всего в середине сентября из Сургута можно улететь в Белоруссию. Также среди наиболее выгодных авианаправлений Казахстан и Армения. О том, сколько обойдутся перелеты в эти и другие страны — в подборке URA.RU.

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«Стоимость перелета из Сургута в Минск на 15 сентября в одну сторону составляет около 12,5 тысяч рублей», — следует из данных сервиса «Авиасейлс». В начале месяца при этом также можно найти более дешевые билеты примерно за 8 тысяч рублей.

Улететь в Астану (Казахстан) в середине сентября можно за 15-20 тысяч рублей в зависимости от даты рейса. А вот билет в Ереван обойдется 16-17 тысяч, однако в отдельные дни увидеть Армению можно дешевле — в пределах 12-13 тысяч рублей. Перелет в Бишкек (Казахстан) тем временем будет стоить около 20 тысяч.

Дороже стоят азербайджанские авианаправления. Если в Гянджу можно слетать примерно за 20 тысяч рублей, то рейсы в Баку стоят более 21 тысячи. Примерно столько же обойдется билет в Тбилиси (Грузия). А стоимость рейса в Стамбул (Турция) составляет около 22 тысяч, однако в некоторые дни на билетах можно сэкономить около пяти тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, куда жители ХМАО планируют путешествовать в бархатный сезон по России. По информации сервиса «Туту.ру», больше всего югорчан решили лететь в Сочи, а поездом отправиться в Тюмень.