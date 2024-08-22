Стало известно, в каких странах россияне проведут сентябрьский отпуск

Более трети купленных россиянами авиабилетов на сентябрь — 36% — пришлось на зарубежные направления. Такую статистику по запросу «Газеты.Ru» предоставили в пресс-службе сервиса «Авиасейлс». Больше всего полетов туристы запланировали в Турцию.

На Анталью пришлось 8% бронирований авиабилетов в сентябре. Путешественники в среднем проведут там 10 дней, а 12% и вовсе отправятся с детьми.

Билеты на одного пассажира в Анталью туда-обратно в сентябре стоят:

из Москвы — от 26 340 рублей;

из Санкт-Петербурга — от 33 500 рублей;

из Екатеринбурга — от 29 590 рублей.

Еще 7% бронирований пришлось на турецкий Стамбул. Туристы в среднем пробудут на отдыхе неделю, а доля семейных путешественников составила 4%.

Билеты продаются по цене:

из Москвы — от 24 930 рублей;

из Санкт-Петербурга — от 34 100 рублей;

из Екатеринбурга — от 33 500 рублей.

Столько же россиян отправятся в Ереван (Армения) — 7%, а доля билетов с детьми составила 5%. Средняя продолжительность поездки — неделя.

Стоимость авиабилетов на одного пассажира в Ереван туда-обратно:

из Москвы — от 21 080 рублей;

из Санкт-Петербурга — от 27 760 рублей;

из Екатеринбурга — от 20 750 рублей.

По 5% всех купленных билетов пришлось на Ташкент (Узбекистан) и Алматы (Казахстан). В Ташкенте путешественники проведут в среднем 10 дней. Доля семейных путешественников составила 4%. В Алматы туристы проведут около недели, на билеты с детьми пришлось 2% бронирований.

В Ташкент можно улететь туда-обратно:

из Москвы — за сумму от 25 250 рублей;

из Санкт-Петербурга — от 32 800 рублей;

из Екатеринбурга — от 26 800 рублей.

Перелет в Алматы дешевле. Из Москвы он туда-обратно стоит от 24 360 рублей, из Санкт-Петербурга — от 27 370 рублей, а

из Екатеринбурга — от 20 180 рублей.

В Баку (Азербайджан) куплены 4% от всех зарубежных авиабилетов на сентябрь, россияне проведут там в среднем неделю. Доля семейных путешественников составила 5%.

Стоимость авиабилетов на одного пассажира в Баку туда-обратно в сентябре:

из Москвы — от 25 060 рублей;

из Санкт-Петербурга — от 30 300 рублей;

из Екатеринбурга — от 31 700 рублей.

Исследование было проведено в августе 2024 года.