Туристы жалуются на плохой сервис и жестокое обращение с животными в Абхазии

В Абхазии не найти высокого уровня сервиса или гостеприимства, приводит портал NewsTracker слова российских туристов. Путешественники пожаловались на отношение персонала местных отелей и гостиниц к отдыхающим, жестокое обращение с животными, кишечные инфекции и прочие неудобства. Россиянка, остановившаяся в одном из отелей Абхазии, заявила, что ей не дали нормально отдохнуть и насладиться тишиной.

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"Сотрудники, постучавшись в дверь номера, ответа не дожидаются, заходят как к себе домой. На балконах по одному стулу, из столовой выгоняют уже за 10 минут до закрытия. Не ждите высокого сервиса!" — отметила туристка.

Другой путешественник посетил Гагру, Сухуми, Пицунду и Гудауту. По его словам, он очень терпим к людям, неприхотлив к еде и месту ночлега. Однако за две недели в Абхазии местный сервис шокировал мужчину.

"Кто хоть раз путешествовал по нашей стране и был в Сыктывкаре: в Абхазии делать нечего", — подчеркнул он.

Несмотря на привычное гостеприимное отношение к туристам на Черном море, в республике туристы часто сталкивались с хамством местных и даже обманом. Так, одна из путешественниц поделилась историей, где отметила, что абхазцы «на ходу придумают любую цифру за проезд, фрукты и другие услуги».

Некоторые путешественники пожаловались на ротавирус, который можно подхватить в Абхазии. Отдельным вопросом стало жестокое обращение с животными. Туристка поделилась, как при ней беременную кошку со сломанной лапкой персонал отеля увез в неизвестном направлении в сорокаградусную жару.

Ранее житель Москвы Михаил объяснил, почему стоит поехать отдыхать в Грузию. Мужчина отметил, что в этой стране красивая природа, достопримечательности и вкусная еда.