В РСТ оценили последствия отмены виз на Шри-Ланку

Отмена с 1 октября виз на Шри-Ланку для россиян почти не повлияет на турпоток из РФ, так как и до этого россияне могли получать ее бесплатно по прилете в аэропорт Коломбо. Об этом сообщила пресс-служба Российского союза туриндустрии (РСТ).

"С 1 октября Шри-Ланка разрешила безвизовый въезд гражданам 35 стран, включая Россию. Как считают туроператоры, нововведение практически не повлияет на турпоток из России, так как туристы и так бесплатно получали визу по прилете в аэропорт Коломбо", - говорится в сообщении.

При этом в туркомпаниях отмечают, что спрос на направлении растет, а глубина продаж достигает февраля 2025 года.

Виза на Шри-Ланку стоила $50 при оформлении онлайн и $60 - в аэропорту. В ноябре 2023 года правительство страны ввело режим бесплатных виз для граждан семи стран, в том числе России, до 31 марта 2024 года. Несколько раз в течение 2024 года его продлевали, напомнили в РСТ.

В 2023 году Шри-Ланка приняла почти 200 тыс. туристов из РФ, что стало рекордным показателем.