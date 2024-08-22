Для россиян с 1 октября введут безвизовый въезд в Шри-Ланку

Шри-Ланка с 1 октября открывает безвизовый въезд для россиян. Об этом сообщил советник Министерства туризма Харин Фернандо. В списке стран, помимо России, числятся Белоруссия, Казахстан, большинство стран Европейского союза, а также Соединенные Штаты Америки, Великобритания и другие.

Генеральный директор туроператора «Пантеон» Анатолий Гаркушин говорит, что безвиз в Шри-Ланку уменьшит бюрократическую путаницу, но вряд ли сильно увеличит турпоток из России.

Анатолий Гаркушин генеральный директор туроператора «Пантеон» «Взрывного спроса от безвиза мы не ожидаем, поскольку виза и так, по сути, была бесплатная. Раньше были правила, что по приезде в Шри-Ланку можно получить бесплатно визу, другое дело, что упрощается эта вся система. Было две возможности получить эту визу: электронно, удаленно, и она была платная, вторая — по приезде бесплатно. То, что объявили бесплатно, это очень хорошо, не будет путаницы, поскольку, помимо всего прочего, Шри-Ланка объявляла о том, что виза бесплатная на месяц, потом в самом конце месяца уже продляла еще раз на месяц, это было три месяца подряд. Теперь эти бюрократические сложности ушли, и это повлияет на спрос, но это не будет прямо взрывной спрос. Шри-Ланка до этого считалась зимним направлением, но это не соответствует действительности, потому что это круглогодичное направление. В нашу зиму это одно побережье Шри-Ланки, где не будет дождей, будут поменьше волны, в наше летнее время это другое побережье Шри-Ланки. Наконец-то, уже агенты правильно ориентируются и доносят до туристов, что Шри-Ланка — круглогодичное направление. Будут летать еще Red Wings из Москвы, из других городов будет, «Аэрофлот» отлетал все лето и будет зимой летать, очень много перевозки с посадкой через третьи страны».

Безвизовый въезд объявлен на полгода, то есть будет действовать до марта 2025 года включительно. По данным Управления по туризму Шри-Ланки, за первые семь месяцев 2024-го в стране зафиксировано около 119 тысяч прибытий из России. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, российский турпоток в Шри-Ланку практически не изменился.