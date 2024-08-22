Безвизовый въезд: сколько будет стоить тур на Шри-Ланку

С 1 октября 2024 года Шри-Ланка откроет свои границы для безвизового въезда граждан 35 стран, включая Россию. Об этом заявил советник Министерства туризма страны Харин Фернандо.

© РИА "ФедералПресс"

«Кабинет министров принял решение разрешить гражданам 35 стран безвизовый въезд в Шри-Ланку с 1 октября 2024 года», – заявил представитель ведомства.

Среди государств, чьи граждане смогут посещать Шри-Ланку без визы, кроме России, как сообщает Daily Mirror, названы Белоруссия, Казахстан, Великобритания, Германия, Нидерланды, Бельгия, Испания, Дания, Польша, Австралия, Индия, Китай, Япония, Таиланд, Малайзия, ОАЭ, Саудовская Аравия, Катар, Бахрейн, Иран и другие страны.

Рекордный туристический поток

Россияне занимают второе место по числу посещений Шри-Ланки, уступая только гражданам Индии. За первые пять месяцев 2024 года страну посетили более 110 тысяч россиян, что составляет около 15 % от общего числа туристов.

В 2023 году Шри-Ланка зафиксировала рекордное количество российских туристов — почти 200 тысяч человек, что более чем в два раза превышает показатель 2022 года. Этот рост связан с наличием прямого авиасообщения и доступными пакетными турами, отмечает руководитель компании Mayel Travel Майя Котляр.

До 500 тысяч рублей за «пятерку»

Подчеркивается, что стоимость отдыха на Шри-Ланке в среднем ниже, чем в Таиланде, и примерно на 30 % дешевле альтернативных направлений. Пакетный тур на двоих взрослых на чартере в хорошие «четыре звезды» обойдется от 150 тысяч рублей.

В случае более дорогих предложений стоимость может доходить до 500 тысяч рублей за неделю в роскошной «пятерке». Самостоятельный перелет будет стоить порядка 70-80 тысяч рублей на человека, передает «Коммерсант».

Ранее стало известно о внесении в Госдуму законопроекта о «туристическом кешбэке», предполагающем компенсацию 20 % стоимости детских путевок. Правительство РФ должно утвердить правила предоставления субсидий из федерального бюджета для стимулирования доступных путевок на отдых и оздоровление детей.