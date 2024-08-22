«Значительное подорожание». Туроператор сообщил о росте цен в Греции

Цены на отдых в греческих отелях высокие, изредка появляются спецпредложения со скидками, в следующем году стоимость проживания в них поднимется еще на 8-15%. Об этом сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС управляющий директор компании "Tez Tour Греция" Димитрис Харитидис.

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"Цены на отели в Греции сейчас довольно высокие, они не упали, хотя некоторые гостиницы и делают какие-то спецпредложения, - сказал директор. - Отели на греческих островах бьют все рекорды наплыва туристов. Ираклион и Ханья [на Крите], острова Родос и Кос, Ионические острова и Афины - везде рост, хотя есть жалобы, что туристы не тратят столько денег, сколько хотелось бы".

Харитидис усматривает одну из причин в системе "все включено" (all inclusive).

"Все-таки all inclusive - это проблема, потому что люди остаются в отелях и не выходят [за их пределы в рестораны и не тратят там дополнительные деньги], - пояснил он. - Но все равно в Греции бьют рекорды по наплыву и денежным поступлениям. Однако растет и количество людей, которые выбирают аренду дома и квартиры через Airbnb (онлайн-площадка для краткосрочной аренды частного жилья по всему миру - прим. ТАСС). Несмотря на рекорды, все равно отели не всегда имеют хорошую загрузку, особенно в августе".

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"Вообще сейчас говорят о том, что появляется новый тренд в мире: иностранные туристы предпочитают путешествовать в сезон, когда температуры воздуха не такие высокие, а цены в отелях намного ниже, чем в июле и августе, - продолжил директор. - В этом августе некоторые даже популярные отели давал скидку, так как они цены подняли довольно сильно в прошлом году, то эта скидка не меняет существенно бюджет, поэтому они все равно будут в прибыли".

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"Отели поднимают цены на уровне от 8% до 15% [в 2025 году]. На мой взгляд, это довольно значительное подорожание, поэтому посмотрим, какой спрос будет на следующий год. Потому что сейчас многие отели говорят - лучше сейчас поднять цены, а потом делать спецпредложения и поправить загрузку, чем изначально устанавливать низкие расценки", - сказал директор.

Подорожание в отелях Средиземноморья

По его сведениям, многие туристы жалуются, что и отдых в Турции сильно подорожал.

"Говорят, что многие хорошие отели в Турции чуть ли не дороже греческих. Испания всегда была дорогая, Италия дорогая, Хорватия тоже неоправданно дорогая. Хотя проживание в греческих отелях выросло в цене, все равно Греция остается из качественных направлений довольно доступной", - пояснил Харитидис.

Он не считает проблемой для туристов крайне жаркую погоду, которая преобладает в Греции этим летом.

"Несмотря на жару, море не перегрелось, - сказал директор. - Вода на островах очень приятная и охлаждает, а, например, на Кипре и в турецкой Анталье такого нет. Греческое море нормальное, не такое горячее".

По мнению Харитидиса, туристический сезон не продлится из-за жары.