Российские туристы все меньше прилетают в Грецию из-за проблем с визами

Российских туристов практически нет в Греции из-за проблем с получением виз на длительные сроки, а также из-за дорогого перелета. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС управляющий директор компании "Tez Tour Греция" Димитрис Харитидис.

"Российских туристов сейчас практически вообще нет - и на острове Крит, да и в целом в Греции, - сказал Харитидис. - По предварительным данным, Грецию в этом году посетили несколько тысяч россиян, у меня нет сейчас точных данных, но это учитывая людей с двойным гражданством и тех, кто едет к друзьям, то есть цифру нужно как минимум пополам поделить, чтобы получить количество прибывших в качестве туристов".

"Есть богатые туристы, которые привыкли ездить в Sani Resort [курорт на греческом полуострове Халкидики] и еще в некоторые дорогие отели в Элунде [на Крите], вот они приезжают, хотя из России и неудобно лететь", - сказал директор.

По его словам, ранее у россиян еще были мультивизы, которые действовали, а сейчас уже прошло 2,5 года, и у некоторых визы заканчиваются.

"А новые визы дают строго на 3 недели - 1 месяц. Соответственно, уже летает меньше людей с шенгенскими визами на руках. Некоторые вообще выбирают альтернативные направления вместо Греции, куда нужно лететь с пересадками. Из России теперь мало туристов, греческий офис нашей компании больше принимает туристов из стран Балтии, Балкан, Румынии, Молдавии", - пояснил Харитидис.

Он также подчеркнул, что, помимо виз, главная проблема - это все-таки перелет.

"Ведь нет прямых рейсов [из России в Грецию]. В основном сейчас летают через Турцию и Армению. В эконом-классе билет туда и обратно на одного человека из Москвы обходится в €1 200 - 1 300. И почему-то самые дорогие альтернативы были через Сербию. Можно лететь и через Египет и ОАЭ, но популярнее все же через Турцию и Армению".

Директор пояснил, что "самым подходящим вариантом является перелет через Турцию, но для греческих островов Армения тоже удобна, потому что из Армении есть чартеры на острова - из Москвы можно долететь до Еревана, а оттуда воспользоваться чартером на Крит".

По данным Банка Греции, в 2023 году в Греции побывали рекордные 30,08 млн туристов. В их числе были 35,7 тыс. туристов из России, хотя несколько лет назад в Грецию приезжали около 800 тыс. россиян в год. За январь - июнь 2024 года в Грецию уже прибыли 11,6 млн туристов (рост 15,5% по сравнению с шестью первыми месяцами прошлого года). Из России в Греции в первом полугодии 2024 года побывали всего 5,5 тыс. человек, что на 58,6% меньше, чем за тот же период 2023 года (13,3 тыс).