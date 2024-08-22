При въезде на Занзибар туристам придется покупать страховой полис

Власти Занзибара (Танзания) с 1 октября вводят обязательную страховку для иностранных туристов, прибывающих в аэропорт или морской порт острова. Уведомление об этом получил от своих принимающих партнеров туроператор «Интурист».

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Как указано в письме, страховка будет действовать в течение 92 дней. Покрытие включает расходы на неотложную медицинскую помощь, репатриацию тела в случае гибели туриста, компенсации при несчастных случаях, задержке, краже или потере багажа, а также юридических расходов и личной ответственности.

Уточняется, что наличие медицинской страховки, которую туристы оформляют перед поездкой за границу, не освобождает от необходимости приобретать такой дополнительный полис.

Стоимость страхования составит 44 доллара (примерно 4 тыс. руб.). Оформлять документ нужно будет на сайте visitzanzibar.go.tz – бланк придет на почту туриста, его нужно распечатать и взять с собой в поездку.

Оплата предусмотрена только онлайн, дебетовой и кредитной картой. Как будут вносить деньги российские туристы, пока неясно, ведь по картам наших банков сейчас невозможно проводить международные платежи.

В «Интуристе» пояснили, что прорабатывают вопрос включения новой туристической страховки в стоимость пакетных туров или наземного обслуживания.