Турагент назвала главную проблему отдыха в Грузии

Одна из частых претензий россиян к отдыху в Грузии заключается в низком уровне сервиса, заявила в разговоре с NEWS.ru турагент Анастасия Дубинина. По ее словам, обслуживание туристов в этой стране не соответствует тем деньгам, которые за него просят.

Как правило, цены высокие, а уровень сервиса оставляет желать лучшего. Именно это и смущает многих туристов. Вроде как отдаешь большие деньги, а получаешь взамен услуги совсем иного качества, — сказала собеседница.

Это подтверждают и сами туристы. Программист из Москвы Алексей, который неоднократно бывал в Грузии, в беседе с NEWS.ru отметил, что цены на отели, еду и экскурсии там «заметно кусаются». С учетом этого можно найти более привлекательные направления отдыха, считает россиянин.

Ранее стало известно, что «Аэрофлот» запустит прямые рейсы между Москвой и городом Денпасар на Бали с 17 сентября. Самолеты будут отправляться по расписанию два раза в неделю: вылеты из Москвы — по вторникам и субботам, из Денпасара — по средам и воскресеньям.

10 августа между Россией и Китаем был запущен туристический и экскурсионный поезд «Чанлюйхао». В первый рейс состав отправился из города Хуньчунь. Проект «Чанлюйхао» реализуется в три этапа.