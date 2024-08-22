Российские туристы рассказали, за что любят отдых в Грузии

Отправляться на отдых в Грузию стоит ради красивой природы, достопримечательностей и вкусной еды, рассказал в беседе с NEWS.ru житель Москвы Михаил, который недавно вернулся из поездки в эту страну. Другие путешественники отмечают также гостеприимность местного населения, хорошее отношение пожилых грузин к россиянам.

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Там немало достопримечательностей, есть что посмотреть. При этом очень много красивых природных локаций. А главное — Грузия славится своей прекрасной кухней, — поделился житель российской столицы.

По словам второй собеседницы NEWS.ru — Ларисы из Подмосковья, пожилое поколение грузин еще помнит Советский Союз, поэтому хорошо относится к россиянам. А Владислав из Ульяновска рассказал, что однажды в Грузии заблудился на машине, но ему на помощь пришли местные полицейские, которые вели себя очень дружелюбно.

Ранее тревел-блогер Наталия Ансталь назвала Иорданию идеальной для отдыха страной Ближнего Востока. Иордания привлекает туристов своей энергетикой и достопримечательностями, отметила эксперт. Она посоветовала россиянам обязательно посетить города Петра и Амман, а также Эль-Махтас — место крещения Иисуса Христа.